На Урале от отравления газом погибла семья

В г. Красноуфимск в частном дома обнаружили три трупа. Родители с ребенком отравились угарным газом, пришли к выводу в прокуратуре Свердловской области.
Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 марта в частном доме по улице Ясная, принадлежащем двум семьям. Рано утром владельцы одной половины строения почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Приехавшие по вызову медики постучали к соседям, чтобы узнать, все ли у них в порядке, но им никто не ответил. Войдя, врачи скорой увидели бездыханные тела троих проживавших здесь людей — мужчины (1987 г. р.) и женщины (1981 г. р.), а также их ребенка (2004 г. р.). Красноуфимская прокуратура по данному факту организовала проверку.
«Предварительно, гибель семьи наступила в результате отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — пояснила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
При этом прокуроры отметили интересный факт: в котельной погибших был отключен заводской датчик системы безопасности газового котла и повреждена «гофра», соединяющая котел с дымоходом. При этом семья управляла магазином по продаже газового оборудования в г. Красноуфимске. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности троим лицам».