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Главные новости Свердловской области
12:04  26 марта 2018 1

МЧС не будет проверять торговые центры Екатеринбурга после ужасного пожара в Кемерово

Клипарт. город Екатеринбург, тц алатырь
Актуальную информацию о безопасности в ТЦ Екатеринбурга горожанам пока не получитьФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Сотрудники управления МЧС по Свердловской области не планируют проверок торговых центров Екатеринбурга после ужасного пожара в Кемерово. «По законодательству мы не имеем права выходить на проверки без соответствующего предписания. Пока не поступило распоряжение, торговые центры Екатеринбурга внепланово осматриваться не будут», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Плановой инспекции крупных торговых центров в 2018 году в Екатеринбурге также не будет. «URA.RU» изучило перечень проверок объектов, владельцами которых являются юридические лица. В 2018 году среди крупных торговых площадей ревизию ждет лишь Metro Cash & Carry на Космонавтов 102а.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибло 53 человека. По количеству жертв пожар в Кемерово уже признали одним из крупнейших за последние 100 лет.

Данил Бардин
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