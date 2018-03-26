МЧС не будет проверять торговые центры Екатеринбурга после ужасного пожара в Кемерово

Сотрудники управления МЧС по Свердловской области не планируют проверок торговых центров Екатеринбурга после ужасного пожара в Кемерово. «По законодательству мы не имеем права выходить на проверки без соответствующего предписания. Пока не поступило распоряжение, торговые центры Екатеринбурга внепланово осматриваться не будут», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Плановой инспекции крупных торговых центров в 2018 году в Екатеринбурге также не будет. «URA.RU» изучило перечень проверок объектов, владельцами которых являются юридические лица. В 2018 году среди крупных торговых площадей ревизию ждет лишь Metro Cash & Carry на Космонавтов 102а.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибло 53 человека. По количеству жертв пожар в Кемерово уже признали одним из крупнейших за последние 100 лет.