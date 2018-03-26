13:10 26 марта 2018 0

Трагедия в ТЦ ставит крест на карьере Амана Тулеева, говорят политологи Фото: kemoblast.ru

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который, по предварительным данным, унес жизни более 50 человек, ставит крест на карьере губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, глава региона «должен написать заявление об отставке».

«Идиотская фраза про кортеж Амана Тулеева, который мог помешать тушению, даже если ее произнес министр МЧС Владимир Пучков, очень сильно ударила по губернатору. Какой кортеж? На животе надо было приползти. Тем более в огне погибла и его [Тулеева] малолетняя родственница. В любом случае Тулееву надо писать заявление об отставке. Да и Пучкову [глава МЧС России] стоит последовать его примеру», — заявил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Политические перспективы Тулеева были очевидны еще до трагедии, подготовка его отставки затянулась, пояснил «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Отставка Тулеева системных проблем не решит. Поиск стрелочника — это уже национальная традиция. Проще всего искать решение всех проблем в отставках. Намного труднее менять систему, в которой пожарная инспекция неэффективна, в которой строители объектов не заботятся о безопасности, а двери нужны только для того, чтобы их запереть. Тулеев пересидел, уходить надо было вовремя, на пике народной любви», — сказал Калачев.

Источники «URA.RU» сообщали, что о судьбе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева давно ведутся переговоры. Еще год назад перед ним поставили задачу найти преемника, который бы стал компромиссным вариантом для всех элитных групп в регионе.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, СК подтвердил гибель 56 человек За помощью к врачам обратились 44 человека.