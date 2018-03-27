В Тобольской межрайонной прокуратуре ждут перестановок. По информации источника «URA.RU», после ухода и. о. прокурора Айрата Гуссамова, в Тобольск переведут сотрудника областной прокуратуры, который может занять кресло межрайонного прокурора.
Айрат Гуссамов, по словам источника агентства, не получит назначения на должность прокурора. «Он ушел в отпуск 12 марта, как раз после смертельного ДТП, которое совершил его подчиненный, — говорит источник. — Его переведут, только куда — не совсем понятно, поскольку в Тюмени его место в управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью уже занято».
Собеседник агентства рассказал, что в Тобольск на должность заместителя прокурора придет еще один выходец из облпрокуратуры — начальник отдела правовой статистики Валерий Пушкарев. «Он уже числится зампрокурора, но пока находится на учебе, — пояснил источник. — Впоследствии, если он хорошо себя покажет, планируется двигать его выше — на место прокурора».
В прокуратуре области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не комментируют кадровые вопросы, в том числе ситуацию с Пушкаревым — вся информация по назначениям и увольнениям после подписания соответствующих документов публикуется на сайте ведомства. Вместе с тем здесь подтвердили: Айрат Гуссамов сейчас действительно находится в отпуске. «Вопросы назначения и увольнения прокуроров межрайонных прокуратур относятся к ведению генпрокурора», — отметили в ведомстве. Пока приказа о назначении прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры нет.
Как уже писало «URA.RU», ДТП с участием помощника прокурора произошло в Тобольске 10 марта, в 23:20. Водитель автомобиля «Мазда 6» сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину 1958 года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Это произошло недалеко от торгового центра «Жемчужина Сибири». Позднее выяснилось, что водитель был уволен из органов прокуратуры — по информации источника агентства, это было сделано задним числом, с 7 марта.