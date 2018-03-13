{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
09 марта 2018
Главные новости Тюменской области
10:03  13 марта 2018 1

Сотрудник прокуратуры, насмерть сбивший мужчину в Тобольске, уволен задним числом

Здания. Тюмень, прокуратура
В прокуратуре области отказались комментировать странную ситуацию с ДТПФото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудник Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Полозов, насмерть сбивший мужчину на своей иномарке, больше не работает в надзорном ведомстве, сообщил «URA.RU» на условиях анонимности осведомленный источник.

«Он написал заявление [об увольнении] по собственному желанию с 7 марта, — рассказал источник, близкий к тюменским правоохранительным органам. — Правда, произошло это уже после ДТП, 11-го числа. В области приказ уже подписали и отправили обратно в Тобольск».

Собеседник агентства сообщил, что результаты медэкспертизы водителя «Мазды 6» на алкоголь выявили у него в крови больше 0,20 промилле. «А исполняющий обязанности прокурора Айрат Гуссамов в это время, с 12 марта, ушел в отпуск», — отметил источник.

На сайте Тобольской межрайонной прокуратуры, действительно, данные Дениса Полозова удалены, хотя еще утром 12 марта он значился в качестве помощника прокурора, ведущего прием граждан по четвергам.

1/2
Вот так выглядела страница Тобольской межрайонной прокуратуры утром 12 марта Фото: скриншот с сайта proctmo.ru

Зампрокурора Тобольской межрайонной прокуратуры Александр Шихов по телефону заявил корреспонденту «URA.RU», что не будет комментировать ситуацию с ДТП, и посоветовал обратиться за комментариями в прокуратуру Тюменской области. Однако там также отказались разговаривать со СМИ на данную тему. «Без комментариев», — лаконично сообщили в областной прокуратуре.

Как уже писало «URA.RU», смертельное ДТП с участием помощника прокурора произошло 10 марта в 23:20. Водитель автомобиля «Мазда 6» сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину 1958 года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Это произошло недалеко от торгового центра «Жемчужина Сибири» в Тобольске.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров