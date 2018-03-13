10:03 13 марта 2018 1

Сотрудник прокуратуры, насмерть сбивший мужчину в Тобольске, уволен задним числом

В прокуратуре области отказались комментировать странную ситуацию с ДТП Фото: Николай Бастриков © URA.RU Сотрудник Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Полозов, насмерть сбивший мужчину на своей иномарке, больше не работает в надзорном ведомстве, сообщил «URA.RU» на условиях анонимности осведомленный источник. «Он написал заявление [об увольнении] по собственному желанию с 7 марта, — рассказал источник, близкий к тюменским правоохранительным органам. — Правда, произошло это уже после ДТП, 11-го числа. В области приказ уже подписали и отправили обратно в Тобольск». Собеседник агентства сообщил, что результаты медэкспертизы водителя «Мазды 6» на алкоголь выявили у него в крови больше 0,20 промилле. «А исполняющий обязанности прокурора Айрат Гуссамов в это время, с 12 марта, ушел в отпуск», — отметил источник. На сайте Тобольской межрайонной прокуратуры, действительно, данные Дениса Полозова удалены, хотя еще утром 12 марта он значился в качестве помощника прокурора, ведущего прием граждан по четвергам. 1/2 Вот так выглядела страница Тобольской межрайонной прокуратуры утром 12 марта Фото: скриншот с сайта proctmo.ru Зампрокурора Тобольской межрайонной прокуратуры Александр Шихов по телефону заявил корреспонденту «URA.RU», что не будет комментировать ситуацию с ДТП, и посоветовал обратиться за комментариями в прокуратуру Тюменской области. Однако там также отказались разговаривать со СМИ на данную тему. «Без комментариев», — лаконично сообщили в областной прокуратуре. Как уже писало «URA.RU», смертельное ДТП с участием помощника прокурора произошло 10 марта в 23:20. Водитель автомобиля «Мазда 6» сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину 1958 года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Это произошло недалеко от торгового центра «Жемчужина Сибири» в Тобольске.