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Главные новости Пермского края
15:02  26 марта 2018 0

В Прикамье священников обязали следить за заброшенным санаторием

Церковь забрала себе большой имущественный комплекс, но обслужить его не можетВиктор Жуков

Бывший санаторий для больных туберкулезом детей, состоявший из нескольких корпусов, после передачи его Пермской епархии РПЦ превратился в пустующий и разрушающийся объект.

Имущественный комплекс в Полазне, располагающийся на улице Революции, 4, числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения, как «Контора Полазненского завода». С советских времен здесь располагался туберкулезный санаторий для детей. В 2010 году это медицинское учреждение прекратило свое существование, а главный корпус и другие постройки на безвозмездной основе передали Русской православной церкви для размещения воскресной школы и православного детского сада. Как рассказал «URA.RU» один из бывших сотрудников тубсанатория, в краевом минздраве отказ от имущественного комплекса объяснили отсутствием необходимости для жителей региона наличия такого учреждения. Тем не менее, накануне выезда медиков здесь была полностью обновлена система отопления. А новые хозяева здесь так и не появились. За восемь лет здания, переданные церкви, превратились в заброшенные объекты. По словам местных жителей, это место уже облюбовали бомжи. Кроме того, здесь постоянно вспыхивают пожары.

В 2018 году ситуацией с бывшим тубсанаторием заинтересовалась местная прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском против Русской православной церкви. Прокурор Добрянки Андрей Делиев потребовал в Ленинском районном суде обязать Пермскую епархию провести организацию работ по сохранению объекта культурного наследия. 20 марта требования прокурора были удовлетворены. В самой РПЦ отказались от комментариев по данному поводу.

Александр Соснин
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