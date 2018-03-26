В Прикамье священников обязали следить за заброшенным санаторием

15:02 26 марта 2018 0

Церковь забрала себе большой имущественный комплекс, но обслужить его не может Виктор Жуков

Бывший санаторий для больных туберкулезом детей, состоявший из нескольких корпусов, после передачи его Пермской епархии РПЦ превратился в пустующий и разрушающийся объект.

Имущественный комплекс в Полазне, располагающийся на улице Революции, 4, числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения, как «Контора Полазненского завода». С советских времен здесь располагался туберкулезный санаторий для детей. В 2010 году это медицинское учреждение прекратило свое существование, а главный корпус и другие постройки на безвозмездной основе передали Русской православной церкви для размещения воскресной школы и православного детского сада. Как рассказал «URA.RU» один из бывших сотрудников тубсанатория, в краевом минздраве отказ от имущественного комплекса объяснили отсутствием необходимости для жителей региона наличия такого учреждения. Тем не менее, накануне выезда медиков здесь была полностью обновлена система отопления. А новые хозяева здесь так и не появились. За восемь лет здания, переданные церкви, превратились в заброшенные объекты. По словам местных жителей, это место уже облюбовали бомжи. Кроме того, здесь постоянно вспыхивают пожары.

В 2018 году ситуацией с бывшим тубсанаторием заинтересовалась местная прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском против Русской православной церкви. Прокурор Добрянки Андрей Делиев потребовал в Ленинском районном суде обязать Пермскую епархию провести организацию работ по сохранению объекта культурного наследия. 20 марта требования прокурора были удовлетворены. В самой РПЦ отказались от комментариев по данному поводу.