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17:48  26 марта 2018 0

Жители ХМАО угрожают властям акцией протеста из-за скандала в больнице

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В Кондинском районе устали ждать кардиолога и начали шантажировать власть акциями протестаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Кондинского района собираются провести митинг из-за отсутствия в районной больнице приема у кардиолога — специалист не приезжал в медучреждение уже две недели. Об этом «URA.RU» сообщил один из югорчан.

Житель района попросил не называть его фамилию, опасаясь последствий для себя и семьи. «У нас нет ставки кардиолога, прием ведет приезжающий специалист, но его не было уже две недели. Все люди злые, собираются проводить митинг, о чем мы уведомили департамент здравоохранения округа. Получили отписку, что специалист появится только летом, но когда конкретно — этого нам не сказали», — рассказал югорчанин.

Мужчина также привел статистику окружного депздрава, согласно которой Кондинский район является одним из лидеров в ХМАО по сердечно-сосудистым заболеваниям: второе место — по ишемической болезни сердца, второе — по болезням системы кровообращения, второе — по заболеваниям, характеризующимся повышенным кровяным давлением.

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Александр Добровольский считает, что митингами проблему не решить
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор регионального депздрава Алексей Добровольский заверил корреспондента «URA.RU», что на самом деле ситуация не так печальна, как о ней рассказывают некоторые местные жители. «Кардиолог есть, он приезжает по пятницам и субботам, поэтому такой острой проблемы нет. Помощь оказывают также терапевты, а что касается акций протеста — кардиолог не от митингов появляется», — прокомментировал ситуацию Добровольский. Источник в депздраве также отметил, что ситуацию раскачивают некоторые медики из больницы. «Там есть конкретные люди, которые заинтересованы в протесте», — добавил собеседник.

Как ранее сообщало «URA.RU», местные жители заявляли, что вынуждены ездить в Тюмень из-за отсутствия в штате местной клиники кардиолога. В департаменте здравоохранения заявили, что прежний специалист уволился, но уже обучается новый, который летом выйдет на работу в районную больницу. Добавим, в 2014 году жители Кондинского района уже обещали митинг из-за отсутствия в местной больнице узких специалистов — они собирались требовать отставки Александра Филимонова, возглавлявшего тогда депздрав ХМАО. После того, как проблема была решена, от акции протеста отказались.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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