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16:20  26 марта 2018 0

Кобылкин расширил список своих полпредов. Новую вакансию занял экс-силовик

Дмитрий Кожухов сменил кресло следователя на должность полпредаСкрин из сюжета ТВ «Импульс»

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел несколько кадровых ротаций. Он снова поменял структуру своих территориальных полпредов, а также отправил на пенсию руководителя ямальского представительства в Кургане, сообщили в пресс-службе губернатора.

Распоряжением губернатора его полпредом в Надымском районе назначен Дмитрий Кожухов. До этого момента он возглавлял Новоуренгойский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте.

В феврале прошлого года представителем губернатора в Надымском районе была назначена Наталья Рябченко. Параллельно она представляла губернатора в Новом Уренгое. Теперь она снова будут курировать только одни муниципалитет.

Дмитрий Кобылкин также отправил на пенсию руководителя ямальского представительства в Курганской области Валерия Рязанова. Его пост заняла Елена Рудовская, которая ранее была заместителем руководителя в этой структуре.

Вячеслав Егоров
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