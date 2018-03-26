Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел несколько кадровых ротаций. Он снова поменял структуру своих территориальных полпредов, а также отправил на пенсию руководителя ямальского представительства в Кургане, сообщили в пресс-службе губернатора.
Распоряжением губернатора его полпредом в Надымском районе назначен Дмитрий Кожухов. До этого момента он возглавлял Новоуренгойский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте.
В феврале прошлого года представителем губернатора в Надымском районе была назначена Наталья Рябченко. Параллельно она представляла губернатора в Новом Уренгое. Теперь она снова будут курировать только одни муниципалитет.
Дмитрий Кобылкин также отправил на пенсию руководителя ямальского представительства в Курганской области Валерия Рязанова. Его пост заняла Елена Рудовская, которая ранее была заместителем руководителя в этой структуре.