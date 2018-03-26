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26 марта 2018
Главные новости Москвы
16:18  26 марта 2018 0

В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву после пожара в ТЦ

Аман Тулеев приехал на место пожара только на следующий деньФото: сайт Правительства РФ
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Кремле назвали некорректным вопрос о претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, есть ли у Кремля претензии к Тулееву в связи с тем, что он, по сообщениям некоторых СМИ, не приехал на место трагедии в Кемерово. «Вы знаете, вопрос совершенно некорректный», — ответил на это пресс-секретарь президента, чьи слова приводит РИА «Новости».

Аман Тулеев и его заместитель по вопросам здравоохранения прибыли в оперативный штаб на место тушения пожара в кемеровском ТЦ только на следующий день после трагедии — утром 26 марта. Позже в городской администрации это объяснили просьбой главы МЧС России Владимира Пучкова, который посчитал, что присутствие чиновников лишь осложнит ликвидацию ЧП. Тем не менее многие эксперты утверждают, что произошедшая трагедия, по сути, ставит крест на карьере Амана Тулеева.

Дарья Корчак
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