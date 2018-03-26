19:41 26 марта 2018 0

Анонимный автор утверждает, что камеры установлены с нарушениями фото: sakhalife.ru

Курганцев в соцсетях призывают на борьбу с камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД: в YouTube появился канал «Треноги вне закона!». В первом видеоролике авторы утверждают, что передвижные камеры в Кургане установлены с нарушениями.

Речь идет о «треногах», которые стоят по улице Коли Мяготина у бассейна «Дельфин». Автор видео обращается внимание на то, что рядом нет знаков «Фотовидеофиксация», а скрытная установка камер вообще противозаконна. Расстояние от камеры до края проезжей части менее трех метров — это также нарушение ГОСТ. Автор призывает оспаривать штрафы с таких камер в судах, отмечая, что такой опыт есть в Тюмени, Челябинске и Казани. «Владельцы, подписывайтесь на канал, скоро мы пообщаемся с охранниками камер и узнаем, почему они занимаются этим беззаконием», — обещает он.

Мнение горожан разделилось: одни хвалят автора, другие называют его «еще одним безграмотным борцом с камерами», третьи заявляют: «Зачем с треногами бороться? Не нарушай, и будет тебе счастье!».

Заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Курганской области Евгений Лишман в ответ на запрос «URA.RU» пояснил, что табличка «Фотовидеофиксация» применяется при работе стационарных автоматических средств на данном участке дороги. Для передвижных средств автоматической фиксации, по закону, применение таблички не предусмотрено.

Что касается правил установки передвижных комплексов, то они разные. Так, рекомендованная высота установки комплекса «КРИС-П» составляет 0,3—2 метра от уровня проезжей части, а расстояние от края проезжей части не менее 3 метров. Передвижной комплекс «Автопатруль Радар» рекомендуется устанавливать на высоте от 1 до 10 метров от дорожного полотна и на расстоянии от 0 до 5 метров от края проезжей части. Место установки передвижного комплекса «Вокорд — трафик Р» должно быть расположено как можно ближе к проезжей части, на расстоянии не более 1 метра от ее края и на высоте около 1,5 метра. «Несоблюдение этих параметров не влияет на точность измерения скорости движения транспортных средств. От этих параметров зависит лишь качество получаемых фотоматериалов», — подчеркнул Лишман. На дорогах Зауралья используют несколько видов мобильных комплексов: «КРИС-П», «Арена», «Автопатруль Радар», «Вокорд — трафик Р», «СКАТ».

Установкой «микроволновок» занимаются частные лица, прошедшие специальное обучение по установке и использованию приборов. На них же возложена ответственность по эксплуатации передвижных комплексов и их охрана на дорогах региона. У сотрудников ГИБДД нет доступа к информации, зафиксированной комплексом. Все материалы в зашифрованном электронном виде ежедневно передаются в ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Курганской области для дальнейшей обработки.

Вместе с тем, сотрудники Госавтоинспекции постоянно контролируют правильность установки и настройки комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. «В случае выявления каких-либо нарушений материалы, полученные с этих систем, признаются не корректными и постановления по делам об административных правонарушениях не выносятся», — отметил Лишман.