В храмах Екатеринбурга пройдет панихида по погибшим в Кемерове

Заупокойные службы состоятся во всех церквях Екатеринбургской епархии
Священники Екатеринбургской епархии во вторник, 27 марта, будут молиться об упокоении людей, погибших при страшном пожаре в Кемерове, в ТРК «Зимняя вишня». Заупокойные службы состоятся во всех церквях Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщила Анжела Тамбова, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.
«Будем молиться также о выздоровлении людей пострадавших и выживших и об укреплении в горе родных и близких погибших, — отметил епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.
В результате пожара 25 марта в Кемерове, в ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека, в том числе дети. Также, по словам спасателей, под завалами здания могут находиться люди.