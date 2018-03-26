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26 марта 2018
25 марта 2018
21:09  26 марта 2018 0

В храмах Екатеринбурга пройдет панихида по погибшим в Кемерове

Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, храм на крови, вера, христианство, православие, рпц, религия, русская православная церковь, екатеринбург, достопримечательности екатеринбурга
Заупокойные службы состоятся во всех церквях Екатеринбургской епархииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Священники Екатеринбургской епархии во вторник, 27 марта, будут молиться об упокоении людей, погибших при страшном пожаре в Кемерове, в ТРК «Зимняя вишня». Заупокойные службы состоятся во всех церквях Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщила Анжела Тамбова, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.

«Будем молиться также о выздоровлении людей пострадавших и выживших и об укреплении в горе родных и близких погибших, — отметил епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

В результате пожара 25 марта в Кемерове, в ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека, в том числе дети. Также, по словам спасателей, под завалами здания могут находиться люди.

Иван Шестак
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