Уралец готовится возглавить российский биатлон

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU), призер Олимпийских Игр, трехкратный чемпион мира по биатлону, уроженец Свердловской области Виктор Майгуров принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
«Я как следует все обдумал и пришел к решению участвовать в выборах. Биатлон — это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве вице-президента, параллельно четыре года проработал в техническом комитете IBU, еще четыре — в качестве первого вице-президента этой организации, и, думаю, обладаю необходимой компетенцией, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя СБР», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».
Ранее о желании возглавить СБР заявил руководитель Ленинградской федерации биатлона, призер Олимпийских Игр, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. Он призвал как можно скорее собрать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза. Однако на заседании правления СБР, которое состоялось 23 марта в Тюмени, было принято решение провести конференцию по плану, 18 мая. Тогда и состоятся выборы руководства союза.
Действующий президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, возглавляющий организацию с 2014 года, не будет баллотироваться на второй срок.