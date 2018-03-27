Россиянам предложили выбрать, в каких городах стоит закрыть генконсульство США

00:04 27 марта 2018 0

На выбор предложены генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское посольство в США отреагировало на закрытие генконсульства России в Сиэтле и предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть в ответ на решение Вашингтона.

«Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?», — спросили дипломаты, предложив на выбор генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Более 14,5 тысяч человек уже приняли участие в голосовании, но его результаты станут известны только на следующий день. Предложение ретвитнули почти тысячу раз и под постом было оставлено около 800 комментариев.

Напомним, США и несколько европейских стран высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли в без сознания в Солсбери 4 марта. Сейчас они находятся в коме. Великобритания увидела в этом деле руку Москвы и первой выдворила из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения и обещает зеркальный ответ странам, так же решившим выслать послов РФ.