18:40 26 марта 2018 0

Немцы заявляют, что приняли решение «легко» Фото: Анна Майорова © URA.RU

США и ряд европейских стран высылают российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипаля». Уточняется, что решение принято в связи с упорством России, отрицающей обвинения в свой адрес.

Самым массовым стал демарш США — высылка сразу 60 российских дипломатов. Из них 48 — сотрудники дипмиссий, еще 12 — сотрудники миссии ООН, отмечает агентство Nation News. Кроме того, Украину должны покинуть 13 дипломатов, по четыре высылается из Польши, Франции и Германии, трое — из Чехии, двое — из Дании, по одному — из Литвы, Латвии и Эстонии.

«Сегодня мы объявили четырем российским дипломатам об отказе в их дальнейшем пребывании в стране. Причиной стало то, что после отравления в Солсбери Россия по-прежнему не способствует установлению истины», — заявляется на странице германского МИД в Twitter. При этом добавляется, что министр «принял решение легко».

Первой страной, выславшей российских дипломатов, стала Великобритания, которая неделю назад попросила покинуть страну 23 сотрудников российского посольства. Во всех случаях поводом стало дело об отравлении в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее в начале марта. С самого начала Британия обвинила в произошедшем Россию.