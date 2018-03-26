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26 марта 2018
Главные новости Москвы
18:40  26 марта 2018 0

США и страны Европы высылают десятки российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Дегустация немецких вин в
Немцы заявляют, что приняли решение «легко»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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США и ряд европейских стран высылают российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипаля». Уточняется, что решение принято в связи с упорством России, отрицающей обвинения в свой адрес.

Самым массовым стал демарш США — высылка сразу 60 российских дипломатов. Из них 48 — сотрудники дипмиссий, еще 12 — сотрудники миссии ООН, отмечает агентство Nation News. Кроме того, Украину должны покинуть 13 дипломатов, по четыре высылается из Польши, Франции и Германии, трое — из Чехии, двое — из Дании, по одному — из Литвы, Латвии и Эстонии.

«Сегодня мы объявили четырем российским дипломатам об отказе в их дальнейшем пребывании в стране. Причиной стало то, что после отравления в Солсбери Россия по-прежнему не способствует установлению истины», — заявляется на странице германского МИД в Twitter. При этом добавляется, что министр «принял решение легко».

Первой страной, выславшей российских дипломатов, стала Великобритания, которая неделю назад попросила покинуть страну 23 сотрудников российского посольства. Во всех случаях поводом стало дело об отравлении в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее в начале марта. С самого начала Британия обвинила в произошедшем Россию.

Игорь Чукреев
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