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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
03:07  27 марта 2018 0

Борис Джонсон предупредил страны ЕС и НАТО о «риске возмездия Кремля» и назвал условия дружбы с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, джонсон борис
Борис Джонсон поблагодарил страны за выдворение российских дипломатовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал высылку российских дипломатов «риском навлечь на себя возмездие со стороны Кремля» и поблагодарил страны, которые решились на этот шаг. С таким заявлением политик выступил в парламенте вечером 26 марта.

«Я должен подчеркнуть, что те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля. И я знаю, что говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую благодарность этим странам», — приводит РИА «Новости» слова Джонсона, который также добавил, что западные страны хотели бы наладить отношения с Россией, однако для этого правительство РФ должно измениться.

По мнению министра, российский лидер Владимир Путин «не мог себе представить», сколько стран присоединится к идее выслать дипломатов, и Джонсон гордится тем, что во главе усилий, направленных на изменение российского правительства, стоит Великобритания.

Ранее, напомним, 16 стран ЕС, а также США, Украина, Канада, Норвегия и ряд других государств решили выслать российских дипломатов из-за якобы имевшей место быть причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Сергей Демин
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