03:07 27 марта 2018 0

Борис Джонсон поблагодарил страны за выдворение российских дипломатов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал высылку российских дипломатов «риском навлечь на себя возмездие со стороны Кремля» и поблагодарил страны, которые решились на этот шаг. С таким заявлением политик выступил в парламенте вечером 26 марта.

«Я должен подчеркнуть, что те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля. И я знаю, что говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую благодарность этим странам», — приводит РИА «Новости» слова Джонсона, который также добавил, что западные страны хотели бы наладить отношения с Россией, однако для этого правительство РФ должно измениться.

По мнению министра, российский лидер Владимир Путин «не мог себе представить», сколько стран присоединится к идее выслать дипломатов, и Джонсон гордится тем, что во главе усилий, направленных на изменение российского правительства, стоит Великобритания.

Ранее, напомним, 16 стран ЕС, а также США, Украина, Канада, Норвегия и ряд других государств решили выслать российских дипломатов из-за якобы имевшей место быть причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.