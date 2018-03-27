Эмиру Катара подарили картину внука Ельцина

06:03 27 марта 2018 0

Катарский лидер посетил музей в рамках перекрестного Года культуры России и Катара ФОТО: Kremlin.ru

Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани посетил Третьяковскую галерею в рамках перекрестного Года культуры России и Катара. После персональной экскурсии по ему подарили картину, написанную внуком первого президента России Бориса Ельцина.

Экскурсию для лидера Катара провела главный хранитель музея Татьяна Городкова. На память она подарила ему книгу под названием «Шедевры Третьяковской галереи» и картину, которую написал внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко, страдающий синдромом Дауна, передает «Экспресс-газета».

«Спасибо большое за такой подарок, это большая честь для меня. Надеюсь, я когда-нибудь смогу с ним встретиться, а пока передайте ему мои самые лучшие пожелания и большое спасибо», — сообщил эмир. Помимо него в Третьяковку приехали министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим Аль-Али и первый замглавы Минкультуры России Владимир Аристархов.

В воскресенье, 25 марта, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они обсудили вопросы сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве и экономике, а также обсудят ситуацию в Сирии, Йемене и Палестине, пишет Nation News.