06:47 27 марта 2018 0

Денис Штенгелов выплатит семьям погибших по 3 млн рублей, а пострадавшим оплатит лечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец холдинга «КДВ групп» и совладелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов решил выплатить семьям погибших при пожаре людей по 3 миллиона рублей, а также оплатить затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.

Помощь, как рассказал бизнесмен РБК, он намерен осуществлять через благотворительный фонд, который он создаст в ближайшее время. Кроме того, в разговоре с агентством он заявил, что никогда не участвовал в управлении торговым центром. В свое время Штенгелов был одним из инвесторов строительства этого объекта, часть площадей позже удалось продать, но какую-то часть никто не купил.

«Это немыслимая трагедия, — заявил бизнесмен. — Мы находимся в абсолютном шоке и заинтересованы в выявлении виновных. Для меня очень важно перед собой и людьми быть честным».

Стоимость аренды такого самолета начинается от нескольких десятков тысяч долларов, пишет агентство Фото: instagram.com/ivan_139

Между тем, как пишет Life, несмотря на то, что при пожаре в торговом центре не сработали системы сигнализации и пожаротушения, а последняя плановая проверка МЧС проводилась в 2016 году, у Дениса Штенгелова не было никаких финансовых проблем в бизнесе. Его холдинг KVD входит в сотню крупнейших частных компаний в России по версии Forbes, дети живут в Австралии, путешествуют по всему миру на частных самолетах и учатся в элитных учебных учреждениях.

По данным агентства, сын Штенгелова живет в Австралии, закончил элитную школу-пансион для мальчиков Southport в Англии и нередко отдыхает на фешенебельных курортах. Старшая сестра бизнесмена до недавнего времени вела его дела в Швейцарии, но так же перебралась в Австралию, а у младшей свой ресторан в Томске.

Пожар в торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали.