{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
06:47  27 марта 2018 0

СМИ узнали о роскошной жизни семьи совладельца ТЦ «Зимняя вишня». Он выплатит жертвам пожара по 3 млн рублей

Мемориал у Кемеровского торгпредства. МОСКВА, кемерово, мемориал, траур, цветы
Денис Штенгелов выплатит семьям погибших по 3 млн рублей, а пострадавшим оплатит лечениеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Владелец холдинга «КДВ групп» и совладелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов решил выплатить семьям погибших при пожаре людей по 3 миллиона рублей, а также оплатить затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.

Помощь, как рассказал бизнесмен РБК, он намерен осуществлять через благотворительный фонд, который он создаст в ближайшее время. Кроме того, в разговоре с агентством он заявил, что никогда не участвовал в управлении торговым центром. В свое время Штенгелов был одним из инвесторов строительства этого объекта, часть площадей позже удалось продать, но какую-то часть никто не купил.

«Это немыслимая трагедия, — заявил бизнесмен. — Мы находимся в абсолютном шоке и заинтересованы в выявлении виновных. Для меня очень важно перед собой и людьми быть честным».

Стоимость аренды такого самолета начинается от нескольких десятков тысяч долларов, пишет агентство
Фото: instagram.com/ivan_139

Между тем, как пишет Life, несмотря на то, что при пожаре в торговом центре не сработали системы сигнализации и пожаротушения, а последняя плановая проверка МЧС проводилась в 2016 году, у Дениса Штенгелова не было никаких финансовых проблем в бизнесе. Его холдинг KVD входит в сотню крупнейших частных компаний в России по версии Forbes, дети живут в Австралии, путешествуют по всему миру на частных самолетах и учатся в элитных учебных учреждениях.

По данным агентства, сын Штенгелова живет в Австралии, закончил элитную школу-пансион для мальчиков Southport в Англии и нередко отдыхает на фешенебельных курортах. Старшая сестра бизнесмена до недавнего времени вела его дела в Швейцарии, но так же перебралась в Австралию, а у младшей свой ресторан в Томске.

Пожар в торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров