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27 марта 2018
26 марта 2018
08:31  27 марта 2018 0

Австралия высылает российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Новиков Илья, аэропорт, чемоданы, туристы, пассажиры
Высланы будут два сотрудника посольства России в столице АвстралииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Австралия собирается выслать двух российских дипломатов. Это связано с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Предполагается, что высланы будут два сотрудника посольства России в столице Австралии, уточняет «Федеральное агентство новостей». Напомним, Скрипали были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Великобритания утверждает, что они были отравлены веществом «Новичок», разработанным в России. Москва все обвинения опровергает.

В связи с делом Скрипаля США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генеральное консульство РФ в Сиэтле, напоминает «Национальная служба новостей». Решение о выдворении российских дипломатов приняли также 14 стран Евросоюза. Кроме того, Киев объявил, что Украину должны покинуть 13 дипломатов. Москва готовится принять ответные «зеркальные меры».

Валерий Дорофеев
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