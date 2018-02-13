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19:24  13 февраля 2018 0

В ХМАО из-за эпидемии закрыты колонии и десятки школ. В регионе снова нашли свиной грипп

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
В Югре обнаружен опасный вирусФото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыты почти 70 школ. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Образовательный процесс полностью приостановлен в 69 учебных заведениях — это больше 10% от общего числа школ в ХМАО. Школы закрыты в Нягани, Ханты-Мансийске, Урае и Октябрьском районе. Частично закрыты классы в школах и группы в детских садах в Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе и Когалыме.

Статистика департамента не учитывает карантин, который введен в некоторых муниципальных образованиях с целью избежать распространения вирусов. Такие меры приняты, например, в Сургуте и Сургутском районе — это еще больше 50 школ.

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В округе также введен карантин в исправительных учреждениях — свидания с заключенными югорских колоний временно запрещены, рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления УФСИН. «В настоящее время заболевших опасными штаммами гриппа среди осужденных нет, однако болезнь могут принести посетители. Ограничительные мероприятия будут отменены после спада заболеваемости в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

По данным окружного Роспотребнадзора, в регионе за последнюю неделю заболело порядка 13 тысяч человек. У 18 больных обнаружен парагрипп, у 68 — РС-вирус, у 110 — вирус гриппа В, у шести — А (H1N1), более известный как «свиной грипп».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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