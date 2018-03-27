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27 марта 2018
26 марта 2018
10:59  27 марта 2018 0

В Екатеринбурге стартуют проверки торговых центров после трагедии в Кемерове

Новые киоски к ЧМ-2018. Екатеринбург, тц пассаж
«Пассаж» и «Гринвич» проверят первымиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Сотрудники прокуратуры и МЧС проверят все торговые центры Екатеринбурга на противопожарную безопасность. Первыми ревизию ждут «Гринвич» и «Пассаж».

«Проверки стартуют сегодня. В 15:00 сотрудники нашего ведомства вместе со специалистами МЧС придут в „Гринвич“ и „Пассаж“ — одни из самых массовых ТРЦ. Затем работники районных прокуратур проверят торговые центры на своих территориях», — рассказала «URA.RU» представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Ранее Генпрокуратура РФ распорядилась проверить все торговые центры в стране после ужасного пожара в Кемерове. 25 марта в горящем здании погибло, по последним данным, 64 человека. Среди жертв десятки детей.

Данил Бардин
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