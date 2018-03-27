В Екатеринбурге стартуют проверки торговых центров после трагедии в Кемерове

«Пассаж» и «Гринвич» проверят первыми
Сотрудники прокуратуры и МЧС проверят все торговые центры Екатеринбурга на противопожарную безопасность. Первыми ревизию ждут «Гринвич» и «Пассаж».
«Проверки стартуют сегодня. В 15:00 сотрудники нашего ведомства вместе со специалистами МЧС придут в „Гринвич“ и „Пассаж“ — одни из самых массовых ТРЦ. Затем работники районных прокуратур проверят торговые центры на своих территориях», — рассказала «URA.RU» представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.
Ранее Генпрокуратура РФ распорядилась проверить все торговые центры в стране после ужасного пожара в Кемерове. 25 марта в горящем здании погибло, по последним данным, 64 человека. Среди жертв десятки детей.