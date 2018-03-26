Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ в стране после трагедии в Кемерове

15:56 26 марта 2018 0

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта Фото: скриншот видео

Генпрокуратура России поручила проверить все торговые комплексы в России, в которых есть развлекательные центры. Такая мера связана с произошедшим пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали минимум 64 человека.

Особое внимание при проверках будет уделено состоянию сигнализации и систем пожаротушения, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГП РФ. «Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением органов МЧС провести проверки соблюдения законодательства отнорсительно пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — сообщают в ведомстве. Если в каких-либо ТЦ будут выявлены нарушения, прокуроры должны будут «незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся днем, в воскресенье, 25 марта. Число жертв пожара на данный момент выросло до 64, при этом тела еще шести человек остаются под завалами, сообщили в МЧС России.