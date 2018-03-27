Причиной пожара в Кемерово Путин назвал «преступную халатность и разгильдяйство»

09:38 27 марта 2018 0

Президент выразил готовность оказать дополнительную помощь региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал трагедию, произошедшую в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава государства заявил, что одна из причин происшествия — преступная халатность и разгильдяйство.

После того, как Путин посетил место пожара и возложил цветы к стихийному мемориалу, он отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий ЧП. Встречу он начал с минуты молчания, передает «Федеральное агентство новостей». «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — цитирует российского лидера «Газета.ru».

В администрации Кемеровской области сообщили, что 26 марта в 22:30 по местному времени состоялся телефонный разговор Путина и губернатора региона Амана Тулеева. Президент поинтересовался, требуется ли области дополнительная помощь. Губернатор заявил, что регион справится самостоятельно. «На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу», — заявил Тулеев. Глава государства поручил докладывать ему в случае, если региону потребуется помощь в ликвидации последствий пожара.

Пожар в ТЦ вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, спасатели извлекли на данный момент только 60 из них. Горожане вышли на митинг с требованием отставки Тулеева. Многие местные жители говорят о гораздо большем числе жертв. В ответ на это власти города предложили лично осмотреть местный морг и место происшествия, чтобы убедиться в правдивости официальных цифр, писало «URA.RU». Напомним, в Кемерово объявили трехдневный траур, который продлится до 29 марта. Горожане вышли на митинг с требованием отставки Тулеева.