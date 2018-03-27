09:26 27 марта 2018 0

На площади собралось 4 тысячи человек ФОТО: скрин видео, соцсети

Жители Кемерова, где накануне произошел страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», собрались на митинг. Толпа прорвала полицейские кордоны и прошла к местной администрации, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает tayga.info.

Митинг начался утром 27 марта. Возле мэрии на площади Советов собралось около 1,5 тысяч человек, затем число участников увеличилось до четырех тысяч. Протестующие выстроились у крыльца здания. Они скандировали: «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?». Вышедший к толпе мэр Илья Середюк не смог успокоить собравшихся.

Затем они ринулись к резиденции губернатора Амана Тулеева. Там новый вице-губернатор Сергей Цивилев только разозлил народ. «Цивилев! Ты че сюда приехал?! Уголь наш делить приехал?! Вали отсюда!», — кричали ему. Кемеровчане обвиняют в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» региональные власти и лично губернатора. Кроме того, настаивают горожане, реальное число погибших и пострадавших занижено в разы.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта и продолжался 19 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе девяти детей. Еще 53 пострадавшим потребовалась помощь врачей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев появился в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия только на следующий день после пожара.