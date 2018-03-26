Как Тулеев будет спасаться от отставки после чудовищного ЧП в Кемерово

18:28 26 марта 2018 0

Многие до 25 марта считали, что Аман Тулеев хорошо чувствует народные настроения. Оказалось, что это не так Фото: kemoblast.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев фактически совершил политическое самоубийство, не приехав своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, в результате трагедии погибло более 60 человек. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: глава региона и его ближайшее окружение полностью оторвались от реальности и дискредитировали себя.

Крупный пожар начался в районе четырех часов дня по местному времени, 25 марта. Однако чиновники до самого вечера отказывались общаться с людьми, чьи дети и ближайшие родственники оказались заблокированными в полыхающем здании. Аман Тулеев прибыл в оперативный штаб только утром 26 марта. Он не ответил на вопросы, почему его не было столько времени с момента информации о пожаре и почему он сразу не встретился с родственниками погибших и пострадавших.

Заместитель губернатора Валерий Цой, по данным местных СМИ и телеграм-каналов, отдыхал за городом и также объявился в областном центре лишь на следующий день после пожара.

После чудовищного пожара в Кемерово политическая карьера Амана Тулеева вновь оказалась под вопросом Фото: kemoblast.ru

Защитить Тулеева попытался лично глава МЧС России Владимир Пучков: «Никого лично из руководителей в зоне проведения поисково-спасательных работ не было. Чтобы они не мешали выполнению профессиональных задач. Это была моя просьба», — сказал Пучков.

Однако поведение Амана Тулеева вызвало бурную реакцию общественности. «То, что Тулеев не приехал на место трагедии, — огромная ошибка. Кто-то из чиновников уточнил: „Кортеж может помешать машинам МЧС“. Какой кортеж? Вы в своем уме? Увольте этого пиарщика-идиота. Пешком идите. Ползите», — написал на своей странице в Facebook политолог Алексей Чеснаков. По мнению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, после такого «Аман Тулеев должен уйти».

73-летний Аман Тулеев занимает свой пост с 1 июля 1997 года. Таким образом, он находится в должности губернатора более 20 лет, по «долгожительству» его обгоняет только белгородский коллега Евгений Савченко. На протяжении последних нескольких лет Тулеева активно отправляют в отставку. Почву для таких слухов дает его состояние здоровья: в мае прошлого года в одной из клиник Германии он перенес масштабную операцию на позвоночнике. Сообщалось, что в августе 2017-го он приступил к работе, находясь в инвалидном кресле.

Источники «URA.RU», близкие к региональной администрации, рассказали, что тогда Тулеев «был в шаге от отставки». «Однако ему удалось убедить федералов, что без него в регионе на следующий день начнутся настоящий хаос и анархия. Вопреки многочисленным прогнозам, он остался на посту. Казалось, что пик кризиса пройден», — рассказал собеседник агентства, который констатирует очередную турбулентность Тулеева.

«Тулеев в Кузбассе — это бог, который во время трагедий спускается на землю, хлопает по плечу, обнимает, успокаивает. Так было всегда, но так почему-то не произошло в этот раз,

— сообщает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Возможно, он не мог сделать это физически — по слухам, еще несколько месяцев назад после перенесенной операции он лежал пластом, — рассказал «URA.RU» Журавлев. — Что касается его окружения, то, похоже, без Тулеева его заместители оказываются недееспособными».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» стал страшной трагедией для всей России Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Вряд ли Тулеев контролирует что-то в регионе, кроме самих элит, которые сам взрастил и может ими манипулировать, — утверждает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Таким руководителям, как он, важны общие результаты. Например, высокая явка на выборах — это как бы показывает его уровень владения регионом. Однако при этом, как выяснилось, от внимания власти ускользают те вопросы, ради которых они и поставлены на свои должности. Коррупция — вот причина трагедии в Кемерово».

Дмитрий Журавлев считает, что судьба главы Кузбасса может быть решена в ближайшее время: «Федеральный центр должен получить социологические замеры. Если они покажут, что население взбешено поведением Тулеева, то его, конечно, снимут. Если запас народной любви не исчерпан, то он еще посидит. Понимаете, бог ведь не может быть богом на пенсии».

Еще полгода назад больше половины населения Кемеровской области считало, что новый губернатор не нужен, напомнил в беседе с «URA.RU» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Сейчас общественное мнение качнется в сторону перемен», — прогнозирует он.

Федеральный центр в ближайшее время должен решить судьбу Тулеева, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор коммуникационного агентства ActorДмитрий Еловский полагает, что если федеральные власти и предъявят Тулееву какие-то претензии, то не за его неучастие в трагедии, а за то, что она не была предотвращена.

«Сейчас для него важнее всего доказать обществу и федеральному центру, что не по его халатности произошла трагедия. Что отчасти он уже начал делать, говоря об ответственности бизнеса. Развернется серьезная борьба в поиске целого класса стрелочников. Скорее всего, по традиции виновным выставят предпринимателей и немножко проворовавшихся чиновников», — пояснил «URA.RU» Еловский.

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, никаких универсальных советов, как вести себя во время трагедии, нет и быть не может: «Анализ поведения кемеровских властей должны делать специалисты по управлению, а не по пиару. Эффективность их действий не равнозначна пиар-позиционированию. Но, безусловно, трагедия в Кемерово — сокрушительный удар по имиджу кузбасской власти».