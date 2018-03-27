Зауральские депутаты предложили отбирать у сирот бесплатное жилье

В Курганской области в 2018 году будут приобретать жилье для детей-сирот. Предполагается, что квартир будет закуплено не меньше, чем в прошлом году, когда для них было куплено 656 квартир, доложил на заседании областной думы начальник областного департамента имущества Михаил Герштанский, передает корреспондент «URA.RU».
На приобретение жилья в областном бюджете на 2018 год зарезервировано почти 600 млн рублей, еще 82 млн составит субсидия из федерального бюджета. К началу этого года около 1,5 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья.
Руководитель экономического комитета областной думы Евгений Кафеев поинтересовался, знают ли в департаменте, сколько из приобретенных квартир пустуют из-за того, что сироты не заселяются в них. Михаил Герштанский ответил, что такой статистики не ведется и по закону забрать выделенное жилье обратно невозможно. Он добавил, что в Госдуме рассматривается проект, позволяющий в подобных случаях заменять выделенное жилье на менее дорогое — к примеру, неблагоустроенное.
К дискуссии подключились другие депутаты, которые внесли свои предложения о том, как можно изменить федеральное законодательство. В итоге было решено собрать круглый стол и выработать инициативы для передачи их в Госдуму. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что директор курганской управляющей компании «Защита» Константин Пчаков пожаловался, что жильцы подведомственных ему домов (в том числе сироты) годами не платят за коммунальные услуги.