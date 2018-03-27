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Главные новости Курганской области
12:38  27 марта 2018 0

Зауральские депутаты предложили отбирать у сирот бесплатное жилье

Отчет Сергея Лисовского на заседании Курганской областной Думы. Курган., герштанский михаил
Михаил Герштанский рассказал, сколько область потратит на квартиры для сиротФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в 2018 году будут приобретать жилье для детей-сирот. Предполагается, что квартир будет закуплено не меньше, чем в прошлом году, когда для них было куплено 656 квартир, доложил на заседании областной думы начальник областного департамента имущества Михаил Герштанский, передает корреспондент «URA.RU».

На приобретение жилья в областном бюджете на 2018 год зарезервировано почти 600 млн рублей, еще 82 млн составит субсидия из федерального бюджета. К началу этого года около 1,5 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья.

Руководитель экономического комитета областной думы Евгений Кафеев поинтересовался, знают ли в департаменте, сколько из приобретенных квартир пустуют из-за того, что сироты не заселяются в них. Михаил Герштанский ответил, что такой статистики не ведется и по закону забрать выделенное жилье обратно невозможно. Он добавил, что в Госдуме рассматривается проект, позволяющий в подобных случаях заменять выделенное жилье на менее дорогое — к примеру, неблагоустроенное.

К дискуссии подключились другие депутаты, которые внесли свои предложения о том, как можно изменить федеральное законодательство. В итоге было решено собрать круглый стол и выработать инициативы для передачи их в Госдуму. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что директор курганской управляющей компании «Защита» Константин Пчаков пожаловался, что жильцы подведомственных ему домов (в том числе сироты) годами не платят за коммунальные услуги.

Татьяна Жаткина
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