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27 марта 2018
Главные новости Москвы
13:18  27 марта 2018 8

В России разработают новые правила выдачи пособий на первенца

Международный инвестиционный форум
Голодец поручила Минтруду доработать законФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер правительства Ольга Голодец поручила Министерству труда РФ изменить критерии назначения выплат на первого и второго ребенка, введенные с 1 января 2018 года. Эксперты считают, что бедным семьям отказывают в пособиях из-за подхода к учету их доходов.

Голодец (курирует социальный блок правительства) имела в виду критерии нуждаемости и сокращении сроков учета доходов при назначении выплат. Минтруд уже начал выяснять, насколько справедливо установлен срок учета доходов семей, претендующих на выплаты, пишет РБК. Сейчас он составляет один год.

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, напомним, могут получить семьи, в которых среднедушевой среднемесячный доход составляет менее полутора регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Это следует из текста закона. Сама выплата равна прожиточному минимуму ребенка в соответствующем регионе. Средний прожиточный минимум в РФ за второй квартал 2017 года составил 11 163 рубля, прожиточный минимум ребенка — 10 160 рублей.

Ксения Томашова
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