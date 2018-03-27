Следователи возбудили уголовное дело против директора завода «Ростеха» в Екатеринбурге

15:16 27 марта 2018 0

По данным прокуратуры, руководство предприятия не заплатило работникам миллионы рублей Фото: Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело против гендиректора свердловского «Завода радиоаппаратуры» (основной акционер — госкорпорация «Ростех») Александра Иванова. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления СК РФ по региону, поводом для вмешательства силовиков стали долги по зарплатам перед работниками предприятия.

«Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга в середине марта. Мы сейчас не будем называть сумму. Важно отметить, что в ходе следствия был принят комплекс мер по погашению задолженности и деньги уже выплачиваются», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе.

В декабре 2017 года пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщала, что с апреля по ноябрь 2017-го на заводе 244 работникам не выплатили 16,5 млн рублей. По старым данным, с начала декабря руководство выплатило сотрудникам 8,65 млн рублей.

Согласно сайту «Завода радиоаппаратуры», предприятие появилось в 1959 году и стало одним из лучших оборонных предприятий в области. Здесь выпускали аппаратуру дальней радиосвязи для всех родов войск. В настоящее время завод работает по нескольким направлениям: аппаратура дальней радиосвязи, аппаратура для топливно-энергетического комплекса, автомобильные компоненты.

Александр Иванов возглавил предприятие в июле 2016 года. Оперативно получить комментарий у него не удалось — на заводе журналиста агентства попросили позвонить позднее.