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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:16  27 марта 2018 0

Следователи возбудили уголовное дело против директора завода «Ростеха» в Екатеринбурге

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги, рубли
По данным прокуратуры, руководство предприятия не заплатило работникам миллионы рублейФото: Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело против гендиректора свердловского «Завода радиоаппаратуры» (основной акционер — госкорпорация «Ростех») Александра Иванова. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления СК РФ по региону, поводом для вмешательства силовиков стали долги по зарплатам перед работниками предприятия.

«Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга в середине марта. Мы сейчас не будем называть сумму. Важно отметить, что в ходе следствия был принят комплекс мер по погашению задолженности и деньги уже выплачиваются», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе.

В декабре 2017 года пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщала, что с апреля по ноябрь 2017-го на заводе 244 работникам не выплатили 16,5 млн рублей. По старым данным, с начала декабря руководство выплатило сотрудникам 8,65 млн рублей.

Согласно сайту «Завода радиоаппаратуры», предприятие появилось в 1959 году и стало одним из лучших оборонных предприятий в области. Здесь выпускали аппаратуру дальней радиосвязи для всех родов войск. В настоящее время завод работает по нескольким направлениям: аппаратура дальней радиосвязи, аппаратура для топливно-энергетического комплекса, автомобильные компоненты.

Александр Иванов возглавил предприятие в июле 2016 года. Оперативно получить комментарий у него не удалось — на заводе журналиста агентства попросили позвонить позднее.

Сергей Дианов
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