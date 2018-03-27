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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:06  27 марта 2018 0

В Екатеринбурге таксист набросился на пассажиров с ножом из-за слишком дешевого заказа

Зимний Екатеринбург, общественный транспорт, яндекс такси
Цена несостоявшейся поездки составила 165 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Екатеринбурга госпитализировали после вызова такси с резаными ранами бедра и руки. Его приятель также получил травмы. Инцидент случился 24 марта, когда поздно вечером компания друзей заказала машину через приложение «Яндекс.Такси».

По словам свидетельницы инцидента, всего в такси ехать собирались четверо: она, ее муж, четырехлетний ребенок и приятель. Когда компания уселась в автомобиль, таксист спросил о цене. Выяснив, что приложение насчитало за поездку 165 рублей (включая ожидание), водитель велел всей компании выйти из машины, поскольку эта сумма показалась ему мала, пишет E1.ru.

Между мужчинами-пассажирами и водителем начался спор. Женщина повела ребенка в дом, однако успела заметить в руках у таксиста предмет темного цвета. «Когда я вернулась, увидела, что друг весь в крови, муж тоже ранен. Это было дело пяти минут», — рассказала свидетельница. Водитель же сел в машину и уехал. Пассажиры вызвали полицию и скорую, которая доставила одного из пострадавших в ГКБ №24. Мужу свидетельницы оказали первую помощь и отпустили домой.

По словам женщины, после обращения в службу поддержки клиентов «Яндекс.Такси» водителя уволили и пообещали помочь пострадавшим. В «Яндекс.Такси», в свою очередь, заверили, что как минимум до окончания разбирательства и установления вины водитель заказы брать не сможет. Всю информацию об инциденте и водителе «Яндекс.Такси» готово предоставить правоохранителям.

В полиции Екатеринбурга «URA.RU» подтвердили информацию о конфликте, отметив, что по данному факту участковые отдела полиции №8 проводят проверку. После опроса участников и установления всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Иван Шестак
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