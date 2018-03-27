В Сети разозлились на Тулеева, который извинился за пожар лично перед Путиным

17:10 27 марта 2018 0

Действия Амана Тулеева на фоне трагедии вызывают все большее возмущение Фото: kremlin.ru

Информация о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у Владимира Путина за пожар в местном торговом центре, вызвала бурю возмущения в соцсетях. Многие пользователи выражают непонимание и полное неприятие поведения Тулеева в связи с произошедшей трагедией.

В Twitter общественность возмущается тем, что глава Кемеровской области не попросил прощения в первую очередь у родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» людей. «Тулеев попросил прощения у Путина за случившееся в Кемерово. А у родственников сгоревших детей не попросил почему-то», «Тулеев попросил прощения у Путина, а у людей он попросил прощения?» — задаются вопросом люди. «На удивление гадкая история. Тулеев поблагодарил Путина за то, что тот нашел время и позвонил. А дальше совершенно невероятная вещь: он попросил у Путина прощения за инцидент с пожаром. Братцы, его не то что поганой метлой гнать, его в дурдом нужно. Мне жалко детей больше всего», — высказался один из пользователей.

«Тулеев попросил прощение лично у Путина за то, что „случилось на нашей территории“. На „территории“ у него случилось», — пишут другие, размышляя о том, что стало с моралью.

Об извинениях Амана Тулеева перед президентом стало известно из стенограммы совещания, опубликованной пресс-службой Кремля. «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — приводятся в ней слова главы Кемеровской области. При этом поведение Тулеева на фоне случившегося в Кемерове вызывает не только возмущение многих людей, но заставляет экспертов и политологов говорить об очень большой вероятности того, что его политическая карьера близится к завершению.