17:12 27 марта 2018 0

Вольнов звонил работникам морга и представлялся сотрудником МЧС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал на своем youtube-канале видеоролик под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“», где он под видом сотрудника МЧС звонит работникам кемеровских моргов. В ходе разговора он сообщает о трехстах погибших в результате страшного пожара в ТРК «Зимняя вишня».

Первый собеседник пранкера представился сотрудником отдела судмедэкспертизы. Вольнов спросил насчет количества свободных мест в морге, отметив, что «будут подвозить из „Зимней вишни“, и погибших уже более 300», пишет Lenta.ru. В беседе с другими собеседниками пранкер также сообщает информацию о якобы 300 погибших людях, ему в ответ говорят, что владеют информацией только о «60-70 жертвах» трагедии. На это Вольнов приводит ложные причины, согласно которым число погибших могло увеличиться. Отмечается, что видео на канале пранкера появилось 25 марта.

Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта: загорелся крупный торговый центр «Зимняя Вишня». По последним официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин причиной случившемуся назвал «преступную халатность и разгильдяйство».