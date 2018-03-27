{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
17:12  27 марта 2018 0

Фейк о трехстах погибших в Кемерове запустил украинский пранкер. ВИДЕО

Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Вольнов звонил работникам морга и представлялся сотрудником МЧСФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал на своем youtube-канале видеоролик под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“», где он под видом сотрудника МЧС звонит работникам кемеровских моргов. В ходе разговора он сообщает о трехстах погибших в результате страшного пожара в ТРК «Зимняя вишня».

Первый собеседник пранкера представился сотрудником отдела судмедэкспертизы. Вольнов спросил насчет количества свободных мест в морге, отметив, что «будут подвозить из „Зимней вишни“, и погибших уже более 300», пишет Lenta.ru. В беседе с другими собеседниками пранкер также сообщает информацию о якобы 300 погибших людях, ему в ответ говорят, что владеют информацией только о «60-70 жертвах» трагедии. На это Вольнов приводит ложные причины, согласно которым число погибших могло увеличиться. Отмечается, что видео на канале пранкера появилось 25 марта.

Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта: загорелся крупный торговый центр «Зимняя Вишня». По последним официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин причиной случившемуся назвал «преступную халатность и разгильдяйство».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров