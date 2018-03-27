Свердловчанка, травившая детей крысиным ядом, попыталась оспорить приговор

19:12 27 марта 2018 0

Женщина останется в тюрьме Фото: Елена Кордюкова, «Одноклассники»

Свердловский областной суд оставил в силе приговор жительнице Асбеста Елене Кордюковой, которая отравила трех своих детей крысиным ядом. Приговор пыталась оспорить защита.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда, сотрудники ведомства, изучив материалы дела и доводы сторон, исключили из числа доказательств, подтверждающих вину осужденной, протокол явки с повинной. Однако на итоговое наказание это не повлияло. За преступление женщина проведет в тюрьме 18,5 года, после чего ее свобода будет ограничена еще на два года.

У Кордюковой было четверо детей. Она поила их препаратами, в составе которых был крысиный яд. В итоге двое малышей скончались, несмотря на усилия врачей; причина смерти третьего ребенка так и не установлена. На суде женщина заявила, что просто устала постоянно лечить их от генетического заболевания.