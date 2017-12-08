Свердловчанку, травившую детей крысиным ядом, осудили на 18,5 лет

16:19 08 декабря 2017 0

Женщина считала аборт грехом, а убивать родившихся считала возможным Фото: Елена Кордюкова, «Одноклассники»

В Екатеринбурге в Ленинском суде вынесен приговор 38-летней Елене Кордюковой из поселка Малышева в Свердловской области. Женщина обвинялась в убийстве двух своих детей и попытке убийства третьего. В России женщинам не назначают пожизненное заключение, и прокурор попросил для Кордюковой 20 лет колонии. Судья приговорил ее к 18 годам и шести месяцам колонии общего режима.

«Она обвиняется в совершении преступлений по статьям „убийство двух малолетних лиц“ и „покушение на убийство малолетнего ребенка“, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — По версии следствия, в период с августа 2005 года по апрель 2006 года обвиняемая, родив в августе 2005 года сына, умышленно давала своему новорожденному ребенку препараты антикоагулянтного действия, в результате чего в апреле 2006 года он скончался. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 года обвиняемая периодически давала своему другому сыну, рожденному в ноябре 2012 года, препараты антикоагулянтного действия, в результате чего он в апреле 2015 года в больнице скончался. И только в декабре 2015 года ее преступная деятельность была пресечена».

Елена Кордюкова рожала, несмотря на запрет врачей. Она женщина очень набожная и считала, что делать аборт — это тяжкий грех. В итоге она постоянно рожала и хоронила детей. У нее умерла дочь Саша, сыновья Максим и Миша. Лишь благодаря бдительности врачей детской областной больницы в Екатеринбурге, куда поступила женщина с восьмилетним сыном Ильей, мальчик остался жив. При анализах врачи обнаружили у ребенка в крови 30-кратное превышение допустимого количества варфарина, компонента крысиного яда. Началась проверка, была проведена ранее эксгумация ранее умерших детей. Оказалось, что сыновья также были убиты матерью при помощи крысиного яда. У всех детей было генетическое наследственное заболевание типичный гемолитико-уремический синдром (АГУС). Постепенно у детей отказывали внутренние органы. В это же время умерла и мать Елены, но причастность дочери к ее смерти не доказана.

На следствии женщина призналась, что устала постоянно лечить детей. Психиатр пришел к выводу, что у Елены «синдром Мюнхгаузена» — состояние, когда человек совершает поступки с целью привлечь внимание окружающих.