Рожала из набожности. Детей травила крысиным ядом

08:01 08 декабря 2017 0

Дети умирали у женщины один за другим Фото: Елена Кордюкова, «Одноклассники»

Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу, 8 декабря, вынесет приговор матери, отравившей своих детей крысиным ядом. «URA.RU» вспоминает детали жуткой трагедии.

38-летняя жительница поселка Малышева в Свердловской области, которую судят за отравление крысиным ядом двух детей и попытку убить третьего, рожала, несмотря на запреты врачей. Зная о том, что страшное заболевание передается по наследству, Елена Кордюкова не делала аборты: для нее, как для верующей, это был тяжкий грех. Позже религия не помешала ей убивать детей.

Все, кто знает Елену и Андрея Кордюковых, отзываются о них как о дружной семье, где души не чаяли в детях. Только не везло им — Елена рожала детей одного за другим, и также один за другим они умирали. «Врачи запрещали Лене рожать, потому что по наследству передаётся какая-то болезнь. Старшей сейчас было бы 15 или 16 лет, ей было три года, когда она умерла. Максим умер в восемь месяцев, а маленький Миша — весной, — рассказывала соседка Кордюковых Нина вскоре после тех событий в декабре 2015 года. — Никогда не поверю, что они могли сами отравить своих детей. Неправда это».

Могила старших сына и дочери Фото: Владимир Жабриков

В поликлинике поселка Малышева врачи тоже отмечали, что Елена была исключительно заботливой матерью, и не сразу поверили в новость. Андрей Кордюков — бизнесмен, у него своя камнерезная мастерская, хорошо зарабатывает, часто отвозит свои украшения в Москву и Санкт-Петербург. Поскольку в деньгах семья не нуждалась, то и на лекарства детям тратили, ведь они постоянно болели. Уже позже стало известно, что болезнь передавалась детям от матери. Атипичный гемолитико-уремический синдром (АГУС) — это редкое, системное, угрожающее жизни заболевание. Вскрытие умерших детей показывало, что у них отказали почки.

Выжил только один ребенок Кордюковых, и то лишь благодаря тому, что врачи Свердловской детской областной больницы случайно обнаружили в его крови повышенное содержание варфавина, содержащего в себе крысиный яд. На тот момент Илье было восемь лет. Допустимая норма препарата была превышена в 30 раз.

Через полгода после смерти Миши его мать была разоблачена Фото: Владимир Жабриков

«Женщина, якобы с целью избавить ребенка от недуга, давала ему препараты, содержащие крысиный яд, отчего малыш едва не умер. Это стало известно, когда школьник находился на лечении в больнице, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Первоначально мать лукавила, но затем под прессом неопровержимых улик дала признательные показания, сообщив, что таким образом она хотела убить своё чадо». Еще позже она пояснила, что устала все время лечить детей.

Лишь после случая с Ильей правоохранительные органы обратили внимание, что в семье Кордюковых постоянно проходят похороны, что один за другим умерли дочь, два сына и мать Елены. Разумеется, возникло подозрение, что к этим смертям может быть причастна Елена. Была проведена эксгумация тел: экспертиза выяснила, что двое ранее умерших сыновей были отравлены крысиным ядом.

«Она обвиняется в совершении преступлений по статьям „убийство двух малолетних лиц“ и „покушение на убийство малолетнего ребенка“, — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — По версии следствия, в период с августа 2005 года по апрель 2006 года обвиняемая, родив в августе 2005 года сына, умышленно давала своему новорожденному ребенку препараты антикоагулянтного действия, в результате чего в апреле 2006 года он скончался. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 года обвиняемая периодически давала своему другому сыну, рожденному в ноябре 2012 года, препараты антикоагулянтного действия, в результате чего он в апреле 2015 года в больнице скончался. И только в декабре 2015 года ее преступная деятельность была пресечена».

Психиатр, изучивший историю Елены, пришел к выводу, что женщина никому не желала зла, искренне была уверена, что, наоборот, с помощью яда спасает своих детей.

После ареста жены Андрей общался с журналистами, доказывал ее невиновность, а потом вдруг закрылся ото всех Фото: Елена Кордюкова, «Одноклассники»

«Её поступки в бредовом состоянии можно назвать как мессианство, — объяснил Life врач-психиатр Аркадий Дугинов. — На почве бреда она стремилась помочь своим родным, вылечить их ударными дозами лекарства. Если учесть, что в крови выжившего ребёнка варфарин превышал норму в 30 раз, то можно подсчитать, что за раз она давала ему до 60 таблеток препарата. Да просто ложкой кормила лекарствами!»

Врач считает, Елена осознавала, что делает, но не понимала последствий. «Это называется „кривая логика“, — продолжает Дугинов. — Когда человек совершает какие-то страшные поступки, абсолютно веря в свою правоту и пользу для окружающих. Это инфантильный способ решения проблемы в результате недоразвития личности. Человек не отдаёт отчёт ценности жизни».

Дугинов уверен, что Елена Кордюкова социально опасна и ей не место на свободе, так как, желая отомстить, она может начать искать новые жертвы. «Бредоразвитие может повести её по новому пути, она начнёт искать виноватых и мстить, — рассуждает врач-психиатр. — Жертвами могут стать врачи, родственники, знакомые. Все, кто, по мнению женщины, должны были помочь, но не помогли ей».

Врач считает, что Елена верила в то, что спасает детей, давая им яд Фото: Life

Психиатр пришел к выводу, что у Елены может быть развит синдром Мюнхгаузена. Это состояние, когда человек совершает поступки с целью привлечь внимание окружающих.

«При синдроме Мюнхгаузена обычно поступки скоротечны: что-то совершил — и тут же получил результат. В данном же случае похоже, что всё было просто растянуто на годы», — резюмирует врач.

Приговор потребовал для матери-отравительницы 20 лет колонии. В России женщинам нельзя назначать пожизненное заключение, поэтому 20 лет — максимальный срок. Приговор Елене Кордюковой будет вынесен сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга в 16 часов.