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27 марта 2018
19:13  27 марта 2018 0

Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов

Генсек НАТО заявил о высылке российских дипломатовФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о высылке российских дипломатов из более чем 25 стран Североатлантического альянса. По его словам, это связано с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Столтенберг заявил о массовой высылке российских дипломатов сегодня, 27 марта, сообщает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что число сотрудников российского поспредства при альянсе сократится на десять человек — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ. При этом альянс не намерен отменять подготовку совета Россия — НАТО.

Ранее ситуацию с работниками российских диппредставительств прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров — он назвал такие действия хамством и результатом давления США.

Напомним, в понедельник около 20 стран заявили о выдворении более 100 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Во вторник же стало известно, что к ним присоединилась и Австралия, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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