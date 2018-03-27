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27 марта 2018
Главные новости Москвы
16:13  27 марта 2018 4

Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов. «Ответим, не сомневайтесь»

Высылка дипломатов стала результатом давления Вашингтона, заявил ЛавровФото: kremlin.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов из стран Европейского Союза, США и Канады. Он также подчеркнул, что эта ситуация является результатом давления Вашингтона.

По итогам встречи с президентом Афганистана Сергей Лавров заявил, что действия ряда стран по отношению к российским дипломатам не останутся без ответа. «Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать», — приводит слова главы МИД агентство ТАСС.

Глава МИД также рассказал, что стоит за массовой высылкой сотрудников российских диппредставительств. «Мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — сказал Лавров, чьи слова приводит портал RT.

Ранее высылку российских дипломатов прокомментировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что мир устал от «бесконечных провокаций» со стороны Кремля и «русской агрессии». В то же время официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о ничем не обоснованной агрессии Запада, которую политики этих стран продемонстрировали даже на фоне произошедшей трагедии в Кемерово.

Дарья Корчак
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