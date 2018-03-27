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27 марта 2018
26 марта 2018
20:49  27 марта 2018 0

Тысячи человек по всей Югре вышли на улицы в память о погибших в Кемерове детях. ФОТО

Траурный митинг посвященный гибели людей в торговом центре
Города Югры поддержали всероссийскую акцию скорбиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В городах Югры проходят акции памяти жертв страшной трагедии в Кемерове. Участие в них принимают тысячи человек — они кладут цветы и детские игрушки к импровизированным мемориалам.

В Нижневартовске акция солидарности с жителями Кемерова началась еще днем — столица Самотлора одной из первых в Югре присоединилась к Всероссийской акции памяти. Она проходит у монумента «Добрый ангел мира». Горожане зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших — в соцсетях пишут, что многие приезжают после работы, чтобы выразить поддержку родственникам жертв пожара. Среди участников акции были замечены местные чиновники и депутаты.

В Сургуте в соцсетях первоначально распространяли информацию, что акция скорби пройдет у здания местной администрации, но потом мэр города Вадим Шувалов призвал горожан приходить на площадь СурГУ к памятнику Кириллу и Мефодию. Сам градоначальник вместе с коллегами из Сургутского района также принял участие в акции и возложил цветы к мемориалу.

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В Нижневартовске на мемориале с трудом помещаются цветы и игрушки от местных жителей, которые они принесли в память о жертвах трагедии в Кемерове Фото: группа «Помощь в поиске пропавших в Нижневартовске», «ВКонтакте»

В Нефтеюганске жители города собрались у спортшколы «Сибиряк» — там организовали небольшой мемориал, где можно почтить память погибших и возложить цветы. К спортшколе принесли много игрушек. Нефтеюганск и сам не так давно пережил страшную трагедию — юные спортсмены разбились на трассе под Ханты-Мансийском, поэтому горожане как никто понимают боль кемеровчан.

В Ханты-Мансийске акция прошла у памятника мамонтенку, расположенного в парке имени Бориса Лосева, недалеко от Дома правительства Югры. Очевидцы пишут, что в толпе собравшихся замечены высокопоставленные чиновники и окружные депутаты.

По приблизительным оценкам, во всех городах Югры, где уже прошли акции памяти, участие в них приняли несколько тысяч человек. 28 марта, в объявленный в России день траура, подобные мероприятия пройдут еще в нескольких муниципалитетах округа.

Как сообщало «URA.RU», в Кемерове 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Во время пожара погибли 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью.

Антон Степыгин
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