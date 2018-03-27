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27 марта 2018
19:56  27 марта 2018 0

В Кемерове завершился стихийный митинг, длившийся 11 часов

Собрание продолжалось более 11 часов«ВКонтакте», «Типичный Кемерово»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В центре Кемерова завершился митинг после страшной трагедии в ТРК «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека. Стихийное собрание людей продолжалось более 11 часов. В настоящее время его участники расходятся.

Митинг на площади Советов перед зданиями областной и городской администрациями начался в 9.00 утра по местному времени (05.00 мск). С наступлением темноты, около 20.00 (16.00 мск), люди стали расходится. Многие направились к сгоревшему торговому центру, где приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших.

Во время митинга к собравшимся вышел вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и встал на колени, попросив прощения у горожан. «Я прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми», — сказал чиновник. Его жест оценили аплодисментами. Однако его ответы на заданные вопросы не устраивали кемеровчан, тогда к микрофону подошел один из участников собрания Игорь Востриков, заявив, что «к народу относятся как к скоту». «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — ответил ему Цивилев. «На каком горе? У меня семья погибла», — ответил Востриков. В пожаре в ТЦ он потерял трех своих детей, жену и сестру.

После трагедии в Кемерове директор Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что его подчиненные проверят работу частных охранных предприятий во всех торговых центрах России, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ключевым вопросом в проверке станет наличие у ЧОП соответствующих прав и лицензий, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, в Кемерове 25 марта произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня», в котором, по последним официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагалось несколько кинозалов, детские игровые зоны и аттракционы.

Иван Шестак
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