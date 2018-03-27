21:26 27 марта 2018 0

Депутат Евгений Федоров заявил о необходимости принятия закона «О саморегулировании СМИ» Фото: wikipedia.org

В Госдуму внесут законопроект о правилах освещения журналистами и блогерами трагедий, подобных той, что случилась в Кемерове. Об этом сообщил депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров.

По мнению политика, происшествие в Кемерове, помимо прочего, поднимает вопросы ответственности СМИ за публикуемую информацию. «На фоне трагедии в Кемерове мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», — сказал Федоров, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

В случае принятия закона «О саморегулировании СМИ» масс-медиа могут создать федеральные и региональные организации с общероссийским кодексом этики. При этом существующий Кодекс профессиональной этики журналиста нуждается в обновлении, считает Федоров. «Мы должны создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же „пляски на костях“, и так далее», — заключил депутат.