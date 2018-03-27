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27 марта 2018
21:28  27 марта 2018 0

Фанаты на концерте разглядели беременность Сати Казановой. ВИДЕО

Певица отрицает, что находится в интересном положенииФото: с личной страницы Сати Казановой в Instagram

Выпускница «Фабрики звезд» Сати Казанова беременна, уверены ее фанаты. Сама она опровергает это, но посетители ее концерта разглядели увеличившийся живот певицы под платьем.

Казанова вышла замуж осенью прошлого года за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Месяц назад в СМИ появились слухи о том, что пара ждет ребенка. Певица заверила всех, что это не так, сообщает Woman.ru.

На днях певица выступила в одном из московских торговых центров. Во время концерта фанаты пришли к выводу, что живот Сати под платьем заметно округлился.

Виктор Жуков
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