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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
21:53  27 марта 2018 2

Челябинский «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина. ФОТО

Хоккейный матч между командами Трактор и Салават Юлаев, Плей-офф КХЛ. Челябинск, хоккей, хк трактор, хк салават юлаев
Южноуральцы победили уфимскую командуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Трактор» на выезде со счетом 2:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев». Победа гарантирует команде призовое место в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги.

Победные шайбы забросили Рихард Гюнге (19-я минута) и Линус Виддель (39-я минута). У проигравших отличился Линус Умарк (13-я минута), который набрал очки за результативность в седьмом матче подряд и, кроме того, признан лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ, сообщает ТАСС.

Теперь «Трактору» предстоит встреча с казанским «Ак Барсом». По итогам матча решится, кто попадет в финал.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фоторепортаж с игры между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в Челябинске 25 марта 2018 года

Виктор Жуков
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