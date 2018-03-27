Южноуральцы победили уфимскую команду
«Трактор» на выезде со счетом 2:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев». Победа гарантирует команде призовое место в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги.
Победные шайбы забросили Рихард Гюнге (19-я минута) и Линус Виддель (39-я минута). У проигравших отличился Линус Умарк (13-я минута), который набрал очки за результативность в седьмом матче подряд и, кроме того, признан лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ, сообщает ТАСС.
Теперь «Трактору» предстоит встреча с казанским «Ак Барсом». По итогам матча решится, кто попадет в финал.
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Фоторепортаж с игры между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в Челябинске 25 марта 2018 года