Две уральские студентки признаны самыми красивыми девушками в мире. ФОТО

Пермячка Александра Ляшкова стала абсолютной победительницей в международном конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide 2018, проходившем в Индии. Челябинка Екатерина Евдокимова заняла первое место.
Обе девушки — студентки. Александра, представлявшая на конкурсе Беларусь, учится в Пермском государственном институте культуры. Представлявшая Россию Екатерина — студентка факультета журналистики Челябинского госуниверситета. Уральские красавицы заняли две верхние ступени пьедестала почета. В пятерку лучших также вошли девушки из Узбекистана, Таиланда и Эфиопии, сообщают организаторы конкурса.
Miss Supermodel Worldwide 2018 — международный конкурс красоты. Он собрал 42 самых эффектных представительниц разных национальностей в индийском городе Гургаон. На протяжении почти двух недель девушкам путешествовали по индийским городам, участвовали фотосессиях и проходили испытания.