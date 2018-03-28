Отец задержанного охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, почему не сработала сигнализация

09:40 28 марта 2018 0

Сигнализация в торговом центре часто срабатывала ложно Фото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»

Отец охранника Сергея Антюшина, который работал в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал версию сына о причинах случившегося. По его словам, сигнализацию в ТЦ отключили еще 18 марта.

Игорь Антюшин рассказал, что его сын часто жаловался на работу противопожарной системы в комплексе — она срабатывала ложно. «Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — цитирует отца охранника RT.

Антюшин-старший добавил, что в момент возгорания его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров, и, как только увидел задымление, побежал на четвертый этаж. По информации Nation News, помимо этого охранника в здании на смене было всего двое сотрудников ЧОПа — для огромной территории ТЦ это ничтожно мало. Игорь Антюшин заверил, что они физически не смогли бы помочь всем посетителям, сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам отца охранника, сотрудники следственных органов «не понимают, в чем обвинить Сергея».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом этаже из-за неисправности проводки или поджога. По последним данным, в огне погибло 64 человека, 41 из них — дети. Силовики возбудили три уголовных дела и задержали несколько человек. В суде директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием противопожарной системы в ТЦ, заявил, что сигнализация была отключена вручную за 15 минут до возгорания, передавала «Национальная служба новостей». 28 марта объявлен днем всероссийского траура по погибшим в результате трагедии в Кемерове.