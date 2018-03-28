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28 марта 2018
27 марта 2018
09:55  28 марта 2018 0

СК начал проверку после сообщений об авиадебошире из Екатеринбурга

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, салон самолета
Буйный пассажир дрался и кричал на борту самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По факту сообщений об авиадебошире с Урала, который угрожал расстрелять пассажиров рейса Екатеринбург — Анталья и подорвать воздушное судно, началась доследственаая проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, утром 27 марта пьяный екатеринбуржец при посадке самолета в турецком аэропорту начал петь песни, распускать руки, истошно кричать, материться и биться в истерике. Бортпроводники принялись его успокаивать, однако мужчина ударил одного из членов экипажа, после чего дебошира скрутили пассажиры, писало «URA.RU».

В соцсетях негативно отреагировали на подобные выходки. Одни посоветовали «посадить в психушку» буйного пассажира, другие написали, что уже устали от авиадебоширов. Пользователи рассказали, что из-за таких инцидентов боятся летать и пожелали, чтобы нарушителям порядка выписывали крупные штрафы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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