СК начал проверку после сообщений об авиадебошире из Екатеринбурга

По факту сообщений об авиадебошире с Урала, который угрожал расстрелять пассажиров рейса Екатеринбург — Анталья и подорвать воздушное судно, началась доследственаая проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Напомним, утром 27 марта пьяный екатеринбуржец при посадке самолета в турецком аэропорту начал петь песни, распускать руки, истошно кричать, материться и биться в истерике. Бортпроводники принялись его успокаивать, однако мужчина ударил одного из членов экипажа, после чего дебошира скрутили пассажиры, писало «URA.RU».
В соцсетях негативно отреагировали на подобные выходки. Одни посоветовали «посадить в психушку» буйного пассажира, другие написали, что уже устали от авиадебоширов. Пользователи рассказали, что из-за таких инцидентов боятся летать и пожелали, чтобы нарушителям порядка выписывали крупные штрафы.