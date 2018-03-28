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Главные новости Тюменской области
10:29  28 марта 2018 1

В Тюмени эвакуируют торговые центры после трагедии в Кемерове

Эвакуация состоялась в ТРЦ «Премьер»«ВКонтакте», «ТРЦ ПРЕМЬЕР I Тюмень»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Тюменской области начались проверки торговых центров и других мест массового скопления граждан. Проводятся учебные эвакуации по пожарной безопасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«В течение ближайших 10 дней на территории юга Тюменской области будет проверено порядка 100 объектов (торговые центры, торгово-развлекательные центры, детские сады, учебные заведения и другие места с массовым пребыванием людей)» — цитирует пресс-служба начальника территориального органа МЧС Сергея Зиневича.

Как сообщила «URA.RU» жительница Тюмени, около 9.00 по местному времени в торгово-развлекательном центре «Премьер» состоялась учебная эвакуация. Людей, находившихся в здании, вывели на улицу.

Зиневич также выразил слова соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в пожаре в Кемерово. Напомним, в столице Кузбасса в ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура. В Кемерове целый день проходят траурные церемонии прощания с погибшими.

Иван Шестак
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