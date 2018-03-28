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28 марта 2018
27 марта 2018
10:53  28 марта 2018 0

На Урале начальнику отдела Ростехнадзора грозит 12 лет за взятку

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Сотрудник Ростехнадзора вымогал взятку за сокрытие нарушенияФото: Алексей Гущин © URA.RU

В прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главного государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора.

«Мужчина 1975 года рождения обвиняется по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), совершенные в крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По версии следствия, чиновник получил взятку в 250 тысяч рублей из 500 тысяч обещанных за то, что он закроет глаза на выявленные во время проверки нарушения объектов газораспределительной и газопотребительной системы. Работник Ростехнадзора на производственных площадках «Красноуральская» и «Кировградская», находящихся в введении агрофирмы, обнаружил, что отсутствуют акты приемки газовых систем. За сокрытие этого факта чиновник потребовал взятку. По данной статье чиновнику грозит до 12 лет заключения.

Ранее «URA.RU» сообщало о начальнике отдела регионального управления Ростехнадзора из Екатеринбурга Александре Зубчике, который был задержан при получении 250 тысяч рублей взятки. Чиновник вымогал деньги за то, что обещал скрыть выявленные нарушения в ООО «Интэк».

Александр Лукманов
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