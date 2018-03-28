13:50 28 марта 2018 6

Мост через реку Надым оказался в центре уголовного разбирательетсва о хищении сотен миллионов Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

На Ямале возбуждено уголовное дело о махинациях на 250 миллионов при строительстве важного транспортного объекта. Речь идет о мосте через реку Надым, который был тожественно запущен в 2015 году. Об этом сообщают собственные источники агентства.

По версии источника, силовикам удалось выявить подозрительные финансовые схемы, по которым фактически исчезли порядка 250 миллионов. Кто именно попал в число подозреваемых, пока неизвестно. По не подтвержденным пока данным, под подозрением оказался заказчик строительства, известное АО «Корпорация Развития». Получить комментарии в «КР» пока не удалось. Исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества Сергей Черняев не отвечает на звонки.

Расследованием занимается ямальское управление СКР. Силовики подтверждают, что уголовное дело на самом деле есть, но подробностей следствия пока не раскрывают.

Мост через реку Надым был торжественно открыт в 2015 году. Красную ленту перерезали полпред президента в УрФО Игорь Холманских, губернаторы «тюменской матрешки» Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев и Наталья Комарова, а также губернатор ставропольского края Владимир Владимиров, который курировал этот проект еще в должности заместителя губернатора ЯНАО.

Мост был построен «Корпорацией Развития» в рамках инвестиционного проекта. Ямальскому бюджету он обошелся в 14 млрд рублей. Отметим, что в арбитражных судах до сих пор идут разбирательства между «КР» и подрядчиками, которые так и не получили деньги за выполненные работы.

Надымский мост, получивший название «Победа», является важной частью ямальского инфраструктурного проекта «Северный широтный ход». Концессия по строительству «СШХ» в данный момент проходит процедуру согласования в Минтрансе.