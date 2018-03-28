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28 марта 2018
13:32  28 марта 2018 15

На Урале чиновник избил помощника депутата, когда спускали флаг из-за траура. ФОТО, ВИДЕО

Конфликт произошел при спуске флаговФото: Александр Черменинов
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Скандал разразился в городе Среднеуральске Свердловской области из-за флага, который надо было приспустить на здании местной администрации по случаю дня траура по погибшим в пожаре в Кемерове. Чиновник администрации Среднеуральска набросился с кулаками на помощника депутата, сделавшего замечание из-за нарушения правил работ. Пострадавший успел снять момент нападение на видео.

Помощник депутата Александр Черменинов увидел, что на здании администрации из-за траура приспускали флаг. При этом работы выполнялись с нарушениями. «Я сам проработал 10 лет в администрации директором административно-хозяйственного и информационного управления. Знаю, как должны выполняться такие работы, и увидел, что не так. Во-первых, территория не была огорожена, под люлькой автовышки проходили дети. Во-вторых, в люльке находился не монтажник, а главный инженер МКУ ЖКХ Максим Ашмарин. Он был не пристегнут, без каски, и вообще он не имеет допуска к работам на высоте», — рассказал «URA.RU» Александр Черменинов.

По словам Черменинова, в этот момент на крыльцо вышел начальник управления ЖКХ Виталий Плотников. Замечания помощника депутата он проигнорировал. Мало того, неожиданно выбежал его заместитель Иван Голосов. «Он попытался меня обойти, чтобы не попасть в кадр, а потом, ни слова не говоря, ударил меня по лицу»», — продолжает Черменинов.

После инцидента мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт и написал заявление в полицию. В больнице ему назначили экспертизу, так как заподозрили сотрясение мозга. «Раз мужчина обратился в полицию, и имеет на руках КУСП, значит, его заявление зарегистрировано и по нему будет проведена проверка», — сказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии в управлении ЖКХ Среднеуральска, но телефоны в ведомстве не отвечали.

Момент нападения попал на видео

Место работы не было огорожено, под стрелой автовышки ходили дети
Фото: Александр Черменинов

Александр Лукманов
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