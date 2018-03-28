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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:53  28 марта 2018 3

Жительница Урала пожаловалась, что в стоматологии ей пришили щеку к десне

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, стоматология, зубы, рентген
Десну случайно пришили к щеке, утверждает горожанка.Фото: Wonderlane /Flickr

Жительница Серова пожаловалась в соцсетях, что во время операции на зубе в стоматологии ей пришили щеку к десне. После странной процедуры у женщины начались осложнения.

«Записалась на удаление зуба в городскую стоматологию. По итогу зуб долго не могли удалить, пришлось разрезать, на сие дело ушло полтора часа. Через два дня появились осложнения: гной и опухоль, кроме того почувствовала, что щека пришита к десне. В городе меня не было, пришлось идти в другую больницу», — анонимно поделилась горожанка в группе «Подслушано Серов».

В приемной городской стоматологической поликлиники Серова в ответ на вопросы «URA.RU» заметили, что если у горожан есть жалобы на лечение, то следует обратиться к руководству клиники или написать жалобу в Минздрав.

Данил Бардин
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