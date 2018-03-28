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28 марта 2018
17:12  28 марта 2018 0

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, которые ехали проверять торговый центр. ВИДЕО

Журналисты вместе с сотрудниками МЧС ехали проверять местный ТЦ на пожароопасностьФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Владимирским журналистам пришлось спасаться из автобуса, который внезапно загорелся по пути в один из местных торговых центров. Представители СМИ вместе с сотрудниками МЧС направлялись туда для того, чтобы проверить его на соответствие противопожарным нормам.

Об инциденте с журналистами рассказал главный редактор издания «ПроВладимир» Дмитрий Резников, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Сотрудник владимирского СМИ находился в загоревшемся автобусе. «Он задымился, все выбежали. Водитель стал тушить огнетушителем. Просто МЧС дали такой плохой автобус, и все теперь расстроены», — рассказал Резников. По его словам, журналисты направились в другой торговый центр.

Напомним, в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было решено проверить все подобные комплексы в стране. Представители МЧС также предложили ужесточить требования к пожарной безопасности на объектах.

Дарья Корчак
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