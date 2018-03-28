Умер артист, чьим голосом пели герои «Бременских музыкантов»

17:35 28 марта 2018 0

Олег Анофриеву было 87 лет Фото: Андрей Епихин/ТАСС

Советский и российский актер театра и кино Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил актер и телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», — рассказал Олешко RT. Актер добавил, что с Анофриевым его связывала тесная дружба, и такую утрату переживать очень тяжело. «Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», — сказал Александр Олешко.

Олег Анофриев сыграл более 60 ролей в кино, а также написал больше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам и музыкальным сказкам. Он исполнил почти все партии в мультфильме «Бременские музыканты» (1969), а также озвучил мультфильмы «Сказка о Попе и о работнике его Балде» (1973), «Как Львенок и Черепаха пели песенку» (1974) и другие.